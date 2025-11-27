Sostegno agli investimenti delle imprese riaprono Garanzia Artigianato e Cassa Commercio

Genovatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Riapriranno il 10 dicembre Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, gli strumenti di accesso al credito regionali per favorire gli investimenti delle imprese dell'artigianato e del commercio". Ad annunciarlo è il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.Le misure. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

sostegno agli investimenti impreseSostegno agli investimenti delle imprese, riaprono Garanzia Artigianato e Cassa Commercio - Quattro le forme di agevolazione combinate: la riassicurazione, l'abbuono di commissioni di garanzia, il contributo per la riduzione dei costi d'interesse e il contributo a fondo perduto ... Scrive msn.com

sostegno agli investimenti impreseNuovo fondo Crescita Pmi di Simest: 100 milioni per internazionalizzare le imprese italiane - cap nei percorsi di crescita e sviluppo sui mercati internazionali ... Secondo quifinanza.it

Fondo per il sostegno agli investimenti delle PMI colpite dagli eventi alluvionali di settembre-ottobre 2024 - fuori Area di crisi complessa - Regione Liguria, a valere sulla Legge regionale 34 del 27 dicembre 2016, ha approvato la costituzione presso Filse di un Fondo, con una dotazione finanziaria complessiva di 1milione e 500mila euro, ... Riporta regione.liguria.it

