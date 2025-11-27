Sostegno agli investimenti delle imprese riaprono Garanzia Artigianato e Cassa Commercio
"Riapriranno il 10 dicembre Garanzia Artigianato e Cassa Commercio, gli strumenti di accesso al credito regionali per favorire gli investimenti delle imprese dell'artigianato e del commercio". Ad annunciarlo è il consigliere regionale delegato allo Sviluppo economico Alessio Piana.Le misure. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
