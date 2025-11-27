Sospettati di traffici di sostanze stupefacenti finiscono in carcere per rapine e furti | sei arresti

SQUINZANOTREPUZZI - Blitz all’alba della guardia di finanza che ha fatto scattare le manette ai polsi di sei persone, accusate a vario titolo di rapine a mano armata e tentati furti nelle abitazioni: è questo il bilancio dell’attività criminale di un gruppo che avrebbe seminato terrore nei. 🔗 Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Sospettati di traffici di sostanze stupefacenti, finiscono in carcere per rapine e furti: sei arresti

