Sospensioni idriche in Irpinia | gli avvisi dell' Alto Calore

Alto Calore Servizi S.p.A. comunica che a causa di una riparazione in corso a Bonito è sospesa l’erogazione idrica in via Roma. Il ripristino è previsto per le ore 15:00. Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

