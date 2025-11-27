Sospensione di un alunno con autismo | banco di prova dei diritti

Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani esprime profonda preoccupazione e indignazione per quanto accaduto a Messina, dove un alunno di undici anni, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello 3, è stato sospeso a seguito di un episodio che, secondo quanto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Sospensione di un alunno con autismo: banco di prova dei diritti

Succede a Messina due settimane fa: una pacca nelle parti intime a una compagna e si scatena il finimondo. Il dirigente della della scuola media Manzoni-Dino e Clarenza, Michele Bonardelli, decide un provvedimento disciplinare di sospensione dell’alunno, - facebook.com Vai su Facebook

