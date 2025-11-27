Sorrentino NdC | Regionali una Caporetto per il Pd | vertici si dimettano succederebbe in qualsiasi partito o azienda

La segretaria provinciale di Noi di Centro attacca il Pd sannita dopo il voto: “Risultati disastrosi, ora dimissioni inevitabili”.. Benevento, 18 novembre 2025 – “Dalle prime dichiarazioni rilasciate dai vertici del Pd sannita, si apprende della miope prosecuzione di una linea politica che si è rivelata fallimentare. Dopo lo straordinario successo di Noi di Centro è incredibile che l’ex deputato Del Basso De Caro parli in maniera sprezzante di Noi di Centro e di Clemente Mastella che invece consolida il suo posto nella storia politica nazionale con l’ennesimo capolavoro strategico e politico: elegge due consiglieri regionali ed è il primo partito in provincia e in città. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

