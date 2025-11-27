Sorpresi dai carabinieri a smontare l' auto di un turista | arrestati due giovani

Cataniatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania, impegnati nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati contro il patrimonio - in particolare quelli che colpiscono più da vicino i cittadini, come i furti d’auto o di parti di esse - hanno arrestato due giovani catanesi, di 18 e 23 anni, con. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

sorpresi dai carabinieri a smontare l auto di un turista arrestati due giovani

© Cataniatoday.it - Sorpresi dai carabinieri a smontare l'auto di un turista: arrestati due giovani

Altri contenuti sullo stesso argomento

sorpresi carabinieri smontare autoCatania, sorpresi a smontare l’auto di un turista: arrestati un 18enne e un 23enne - I carabinieri hanno sorpreso due persone mentre stavano smontando l'auto di un turista. Come scrive meridionews.it

sorpresi carabinieri smontare autoCatania, sorpresi a smontare l’auto di un turista: arrestati due giovani per furto aggravato - Gli accertamenti hanno permesso di stabilire che l’auto presa di mira apparteneva a un turista, rintracciato poco distante e poi invitato a sporgere denuncia. Si legge su msn.com

sorpresi carabinieri smontare autoModugno, sorpresi a smontare pezzi di auto: arrestati due foggiani e un greco. Complici in fuga – VIDEO - I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modugno hanno arrestato tre uomini, colti in flagranza mentre erano impegnati in attività di riciclaggio di parti di autovetture ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sorpresi Carabinieri Smontare Auto