Sorpresi a rubare in strada al Vomero | scatta l' inseguimento della polizia

Napolitoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Polizia di Stato ha arrestato nei giorni scorsi un 40enne napoletano, con precedenti di polizia, per rapina impropria. Lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione. Il presunto complice, invece, un 55enne napoletano con precedenti di polizia, è stato sottoposto a fermo di polizia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

