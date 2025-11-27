Sorpresa con la droga la polizia opera un arresto

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.Nella serata di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto una 49enne napoletana, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.In particolare, gli agenti. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sorpresa con la droga, la polizia opera un arresto

