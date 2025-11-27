Sordocecità disabilità unica e specifica | il parlamento approva la legge Lega del Filo d' Oro | Un traguardo storico

OSIMO – Una conquista attesa da anni per tutte le persone sordocieche in Italia: il Parlamento ha approvato in via definitiva il Disegno di legge Semplificazioni-bis, che riconosce formalmente la sordocecità come disabilità unica e specifica. La norma, che suggella un impegno decennale della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Sordocecità disabilità unica e specifica: il parlamento approva la legge. Lega del Filo d'Oro: "Un traguardo storico"

Leggi anche questi approfondimenti

Malattie rare, in Italia la prima e unica terapia specifica per l'ASMD - ROMA (ITALPRESS) – Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Determina di rimborsabilità, è oggi disponibile anche in Italia olipudasi alfa, la prima e unica terapia enzimatica sostitutiva ... Secondo iltempo.it