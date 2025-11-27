Sono venuti da me e… Francesca Fialdini sgancia la bomba a Ballando con le stelle
La puntata più recente di Ballando Segreto ha acceso un riflettore inaspettato sulle tensioni dietro le quinte di Ballando con le Stelle, portando alla ribalta un pettegolezzo che negli ultimi giorni ha alimentato conversazioni e curiosità tra gli appassionati del programma. A rivelarlo è stata proprio Francesca Fialdini, costretta a fermarsi durante la gara a causa di un infortunio e ora al centro di un inatteso vortice di sospetti. La conduttrice ha raccontato che alcuni colleghi avrebbero dubitato della sua effettiva condizione fisica, insinuando che lo stop potesse essere strategico e non reale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tra gennaio e luglio 2025 in Umbria sono venuti al mondo appena 2.513 bambini. Un dato Istat alquanto allarmante di fronte al quale la Regione ha deciso di non restare a guardare lanciando una sfida diretta contro la denatalità che si sta dilagando in gran p - facebook.com Vai su Facebook
#ItaliaNorvegia, #Gattuso: "Chiediamo scusa. Sono venuti fuori tutti i nostri difetti" #SkySport Vai su X