Sono venuti da me e… Francesca Fialdini sgancia la bomba a Ballando con le stelle

La puntata più recente di Ballando Segreto ha acceso un riflettore inaspettato sulle tensioni dietro le quinte di Ballando con le Stelle, portando alla ribalta un pettegolezzo che negli ultimi giorni ha alimentato conversazioni e curiosità tra gli appassionati del programma. A rivelarlo è stata proprio Francesca Fialdini, costretta a fermarsi durante la gara a causa di un infortunio e ora al centro di un inatteso vortice di sospetti. La conduttrice ha raccontato che alcuni colleghi avrebbero dubitato della sua effettiva condizione fisica, insinuando che lo stop potesse essere strategico e non reale.