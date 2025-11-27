Sono senza speranza non ci vedo più La demenza non cancella solo i ricordi ma può anche portare via l’identità i legami e il futuro | Judi Dench si sfoga
A 90 anni Judi Dench non è serena e lo dichiara apertamente. La celebre attrice sarebbe diventata così cieca “da non poter guardare un’opera teatrale o un programma televisivo, incluso The Celebrity Traitors “. “Non ci vedo più e anche quando vado a teatro è un disastro”, ha dichiarato disperata la vincitrice di due premi Oscar, affetta da degenerazione maculare. Lontano dal palcoscenico e dallo schermo, la celebre attrice ha chiesto al governo di garantire alle persone affette da demenza una diagnosi precoce tramite il Servizio Sanitario Nazionale. La Dench ha sostenuto anche una nuova campagna e una petizione della Ricerca Britannica sull’Alzheimer affinché “le persone affette da questa condizione ricevano una diagnosi molto più rapida”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
