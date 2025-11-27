Prosegue il rinnovamento per la stagione 2026 da parte del Team Solution Tech Vini Fantini, il gruppo professionisti adottato dalla città di Montecatini Terme. Il team manager Serge Parsani ha ufficializzato l’arrivo di Tilen Finkšt, Matteo Regnanti e Ben Granger. Classe 1997, Finkšt è un velocista sloveno connazionale del fuoriclasse Pogacar, che nelle ultime stagioni si è distinto con la Adria Mobil. Corridore solido e affidabile nelle volate di gruppo. Il valdarnese Matteo Regnanti, classe 2001, arriva dal Team Hopplà e ha firmato un contratto biennale. Vincitore della Firenze–Empoli e autore di numerosi piazzamenti tra gli U23, ha mostrato una buona crescita e si affaccia ora al professionismo con la volontà di consolidarsi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sono il toscano Regnanti, Granger e Finkst. Solution Tech, tre arrivi