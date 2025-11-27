Sono ancora complessata | Annalisa racconta le insicurezze che continua a nascondere

Annalisa, sempre più sensuale e sicura sul palco, ha raccontato una verità molto diversa da quella che appare quando si esibisce. Intervistata da Grazia, la cantante ha confessato di non avere ancora una piena consapevolezza di sé e di portarsi dietro insicurezze radicate. "Nonostante tutto, sono ancora un po' complessata", rivela la 40enne, protagonista della cover dell'ultimo numero. Le difficoltà nel piacersi: "Da giovane mi nascondevo". L'ex concorrente di Amici, oggi una delle popstar italiane più amate, ha ricordato come da ragazza avesse un rapporto complicato con il suo aspetto. "Ero quella che si vestiva con pantaloni larghi, scasciata.

