L’effetto delle regionali ancora non è misurabile. Così gli ultimi sondaggi evidenziano due elementi: il consolidamento del dato dei due partiti di testa e il netto calo del Movimento 5 Stelle nelle ultime due settimana. La Supermedia YouTrend per Agi consegna comunque un quadro stabile, senza rivoluzioni. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, con un dato superiore al 30%. A inseguire il Pd, in crescita, e i 5 Stelle, che perdono invece consensi, tanto da registrare il peggior risultato negli ultimi sei mesi. In attesa, però, di vedere se l’elezione di Roberto Fico in Campania possa giovare anche nei sondaggi nazionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, l’effetto regionali ancora non si vede: salgono Fdi e Pd, scendono i 5 Stelle