Sondaggi politici l’effetto regionali ancora non si vede | salgono Fdi e Pd scendono i 5 Stelle
L’effetto delle regionali ancora non è misurabile. Così gli ultimi sondaggi evidenziano due elementi: il consolidamento del dato dei due partiti di testa e il netto calo del Movimento 5 Stelle nelle ultime due settimana. La Supermedia YouTrend per Agi consegna comunque un quadro stabile, senza rivoluzioni. Fratelli d’Italia è sempre il primo partito, con un dato superiore al 30%. A inseguire il Pd, in crescita, e i 5 Stelle, che perdono invece consensi, tanto da registrare il peggior risultato negli ultimi sei mesi. In attesa, però, di vedere se l’elezione di Roberto Fico in Campania possa giovare anche nei sondaggi nazionali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#Supermedia Youtrend per @Agenzia_Italia dei sondaggi politici (e variazione rispetto al 13 novembre): FdI 30,4% (+0,3) PD 21,9% (+0,2) M5S 12,0% (-0,6) FI 8,9% (-0,3) Lega 8,2% (+0,2) AVS 6,5% (+0,1) Azione 3,4% (0) IV 2,8% (+0,4) +Europa 1,5 (-0,2) Vai su X
In difficoltà Pd, M5s, Avs e Lega nella nuova media di sondaggi politici realizzata da Termometro politico. Crescono invece Azione, Italia viva e Forza Italia. Ecco i risultati dei partiti italiani, che non tengono ancora in conto le ultime elezioni regionali. - facebook.com Vai su Facebook
Sondaggi politici 2025/ Centrodestra allunga al 49% dopo Regionali: scende Meloni, Pd respira, balzo Lega 9% - Sondaggi politici Only Numbers dopo le Regionali 2025: cosa cambia, chi sale e chi scende. ilsussidiario.net scrive
Cosa dicono i sondaggi politici dopo le Regionali? Trionfo per Fratelli d’Italia (31,6%), cresce anche il Pd (22,3%). In calo M5s - regionali 2025: FdI resta primo partito, PD cresce, M5S cala; coalizioni già guardano alle Politiche 2027. Come scrive blitzquotidiano.it
Sondaggi politici 2025: Meloni top verso il 32% ma perde le Regionali/ Pd +10% su Conte, FI-Lega sotto l’8% - Sondaggi politici di Swg durante le Regionali: i risultati, lo "scostamento" tra consenso e voti per Meloni, il rebus che permane in casa Dem ... Lo riporta ilsussidiario.net