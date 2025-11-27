Sondaggi chi ispira più fiducia tra Salvini e Zaia? A destra piace più il ministro ma l’ex governatore attirerebbe nuovi elettori
Dopo la vittoria della Lega in Veneto, sulle ali di Luca Zaia e delle sue 203mila preferenze, nel Carroccio il trono di Matteo Salvini appare meno solido. Ora un sondaggio nazionale firmato Youtrend suona il campanello d’allarme per il segretario e la tenuta della sua leadership. Tra gli italiani infatti c’è più fiducia in Luca Zaia che in Matteo Salvini e Roberto Vannacci: il 31% del campione ha espresso “molta o abbastanza fiducia” verso l’ex governatore; solo il 21 per cento (12 punti indietro) ha indicato la preferenza per il vicepremier. Rispetto ai due leader, resta indietro il generale e vicesegretario del Carroccio: il 16 per cento degli intervistati ha “molta o abbastanza fiducia” in lui. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
