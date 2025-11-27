Solot il 5 dicembre al Mulino Pacifico in scena ‘Respiro Piano’

Tempo di lettura: 2 minuti Obiettivo T 2025-2026 è pronto per il suo terzo appuntamento. La stagione teatrale, curata e promossa da Solot Compagnia Stabile di Benevento, presenterà il prossimo spettacolo il 5 dicembre 2025, alle ore 20,30, presso il Teatro Mulino Pacifico di Benevento. Andrà in scena “Respiro Piano”, drammaturgia di Nicola Maiello e Piera Russo che firma anche la regia, un progetto di Emotiva, prodotto con il sostegno di Teatro Segreto. Con Piera Russo, “Respiro Piano” è il viaggio catartico nei ricordi di una donna. Attraverso l’utilizzo creativo del corpo e della voce, vengono evocati luoghi fisici e della memoria, all’interno dei quali prendono vita i vari personaggi della storia familiare della protagonista. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

