Solomon Ray è il nuovo volto della musica gospel La sua particolarità? Non esiste davvero

I l numero uno nella classifica iTunes Top 100 degli album cristiani e gospel non ha né un'anima né un cuore che batte. L'artista in questione è stato creato con l'intelligenza artificiale e il suo nome è Solomon Ray. Secondo il suo profilo Spotify, Ray è un «cantante soul del Mississippi che porta un revival soul del sud nel presente». Il successo è arrivato con l'EP di Natale A Soulful Christmas. La sua voce, la sua identità e persino i testi delle canzoni sono stati generati interamente dall'IA. Il suo creatore è Christopher Jermaine Townsend, rapper noto anche come Topher.

