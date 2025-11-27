Solomon Ray è il nuovo volto della musica gospel La sua particolarità? Non esiste davvero
I l numero uno nella classifica iTunes Top 100 degli album cristiani e gospel non ha né un’anima né un cuore che batte. L’artista in questione è stato creato con l’intelligenza artificiale e il suo nome è Solomon Ray. Secondo il suo profilo Spotify, Ray è un «cantante soul del Mississippi che porta un revival soul del sud nel presente». Il successo è arrivato con l’EP di Natale A Soulful Christmas. La sua voce, la sua identità e persino i testi delle canzoni sono stati generati interamente dall’IA. Il suo creatore è Christopher Jermaine Townsend, rapper noto anche come Topher. 8 cose che possiamo già fare con l’Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Iodonna.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Questa sera uno dei nostri mici ha trovato finalmente casa. Qualcuno di voi l’aveva già capito…sì, è proprio lui: il nostro dolcissimo Solomon! Dopo tante coccole, cure e attese, oggi ha iniziato il suo nuovo capitolo accanto alla sua splendida nuova famigli - facebook.com Vai su Facebook
Solomon Ray: chi è il primo cantante senza anima che domina le classifiche - Artista creato interamente da intelligenza artificiale, ha raggiunto la vetta delle classifiche di musica cristiana su iTunes, suscitando grande successo e un acceso dibattito sull'autenticità dell'ar ... Da msn.com