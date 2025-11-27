Solange Marchignoli picchiata dall' ex dai domiciliari la minaccia sui social | l' imprenditore finisce in carcere

I domiciliari non sono bastati a proteggerla dalle minacce dell'ex compagno violento: ora Alireza Roodsari, imprenditore di origine iraniana arrestato lo scorso settembre con l’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate contro l'avvocata Solange Marchignoli, finirà in carcere. "Offese sui. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Solange Marchignoli picchiata dall'ex, dai domiciliari la minaccia sui social: l'imprenditore finisce in carcere

