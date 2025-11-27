Soiano del Lago | Sapori d' autunno - Open Day in frantoio

Una inedita occasione per toccare con mano (e assaggiare) il lavoro degli artigiani dell'enogastronomia bresciana. In questo caso, quello del Frantoio Manestrini, che domenica 30 novembre aprirà le sue porte per una festa all'insegna dei sapori della stagione fredda. Un open day tutto da gustare. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Soiano del Lago: Sapori d'autunno - Open Day in frantoio

Contenuti che potrebbero interessarti

INSIEME CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE Il Comune di Soiano del Lago fa parte della rete Tessere Legami - 76 Comuni ed un unico impegno: costruire insieme una comunità che contrasta la violenza contro le donne. - facebook.com Vai su Facebook

Tra le aziende agricole e i frantoi, alla ricerca dei veri sapori del lago - È sufficiente questo dato, reso noto da Nicoletta Manestrini, titolare del frantoio Manestrini di Soiano e ... Come scrive brescia.corriere.it

Benessere e sapori d’autunno sul Lago di Como - Un gioiello storico della seconda metà dell’Ottocento, che sorge a Malgrate, sulla sponda orientale del Lago di Como, e ad oggi è il più antico della zona: è l’Hotel Promessi Sposi, storica struttura ... Segnala tgcom24.mediaset.it

Sapori del lago d’Iseo, il festival del pesce d’acqua dolce - Prende il via sabato 18 giugno, “Sapori del lago d’Iseo”, il festival diffuso che omaggia il pesce d’acqua dolce, promosso dalla cooperativa sociale agricola onlus Clarabella e giunto alla seconda ... Lo riporta bergamonews.it