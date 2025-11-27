Sognando Rosso il docufilm sull’epopea ferrarista di Montezemolo nei cinema | dove vederlo
Bologna, 27 novembre 2025 – Ha fatto sognare i tifosi del Cavallino rendendo ancora più gloriosa la storia del Cavallino. Quante coppe alzate assieme a Michael Schumacher, a Jean Todt e a un team che era riuscito ad aprire un ciclo. Anni d’oro che i tifosi ferraristi sperano di rivivere dopo un digiuno che dura ormai da (troppo) tempo. ‘Sognando rosso’ è il film documentario che racconta la vita straordinaria di Luca Cordero di Montezemolo e arriverà nelle sale italiane il 1° dicembre. Diretto, prodotto e scritto dallo sceneggiatore di “Senna”, Manish Pandey, e co-diretto da Christopher M. Armstrong, già vincitore del Bafta per Senna, il documentario esplora il legame indissolubile tra Montezemolo e la leggendaria Ferrari, raccontando come l’uomo che ha salvato Ferrari due volte abbia trasformato il marchio in un colosso globale, paragonabile a brand come Apple, Nike e Coca Cola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
