Sofia Raffaeli | L’esperienza olimpica mi ha resa più forte I Mondiali di Rio me li sono goduti

Sofia Raffaeli ha scritto pagine memorabili della ginnastica ritmica italiana: si è laureata Campionessa del Mondo nel concorso generale individuale nel 2022, ha conquistato il bronzo nell'all-around alle Olimpiadi di Parigi 2024 e pochi mesi fa è salita sul terzo gradino del podio nella rassegna iridata. La fuoriclasse marchigiana è stata intervista da Chiara Sani nell'ultima puntata di Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport. L'azzurra ha raccontato il proprio rapporto con il pubblico: " È una cosa reciproca, loro mi danno tanta forza e adrenalina, che mi permette di fare quello che faccio in pedana ".

