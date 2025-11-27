snowboard matteoli e gli altri azzurri eliminati nelle qualificazioni del big air a secret garden

Si ferma nelle qualificazioni il cammino degli azzurri nel Big Air di snowboard a Secret Garden. L’esordio stagionale non sorride dunque agli italiani, che non saranno al via delle finali in programma sabato nelle prime ore della mattina italiana. Anche un pizzico di sfortuna per Ian Matteoli, il migliore tra i nostri portacolori, rimasto fuori per pochi punti al termine di una qualificazione davvero stellare. Matteoli ha infatti concluso al settimo posto la propria batteria con il punteggio di 82.50 ottenuto nella prima run. Purtroppo non è bastato all’azzurro, visto che il quinto ed ultimo qualificato è stato l’americano Justus Henkes con 87. 🔗 Leggi su Oasport.it

