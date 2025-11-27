Smalti tossici per le unghie sequestrati 100 pezzi in un centro estetico di Bregnano

Bregnano, 27 novembre 2025 – Sostanze vietate dal regolamento europeo tra gli ingredienti degli smalti. I finanzieri del Gruppo Como hanno controllato un centro estetico a Bregnano, gestito da un cittadino italiano, all'interno del quale sono stati sequestrati 100 flaconi di smalti e gel semipermanenti, contenenti sostanze vietate in quanto ritenute pericolose per la sicurezza dei consumatori. In particolare, i prodotti contenevano la sostanza “Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide” (Tpo), classificata come " cancerogena, mutagena e tossica per la riproduzione umana", il cui l’utilizzo è stato vietato a partire dal 1° settembre scorso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Smalti tossici per le unghie, sequestrati 100 pezzi in un centro estetico di Bregnano

