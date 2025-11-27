Slot a rischio esonero Liverpool in crisi nera | sarà la prossima avversaria dell’Inter! Cosa può succedere
Inter News 24 sulla panchina dei Reds. L’incubo continua e la notte sopra Anfield si fa sempre più buia. Il Liverpool è intrappolato in una spirale di crisi che sembra non avere fine e che ora, secondo quanto suggerito con forza dalla stampa britannica, rende l’esonero di Arne Slot uno scenario sempre più inevitabile. Il giorno successivo all’umiliante sconfitta casalinga in Champions League contro gli olandesi del PSV Eindhoven, l’atmosfera nel Merseyside è pesante: gli assordanti fischi piovuti dagli spalti al triplice fischio finale suonano come una sentenza di condanna per il progetto tecnico. 🔗 Leggi su Internews24.com
News recenti che potrebbero piacerti
Il Liverpool è un Frankenstein fatto di scarti, i troppi acquisti hanno diluito la volontà collettiva (Guardian) Dopo il 4-1 in casa dal Psv "la stagione è entrata nella fase dell'umorismo macabro. Slot si dice quasi confuso. Cosa accadrà quando sarà confuso del tutt - facebook.com Vai su Facebook
Mercato, Arne Slot non si sente a rischio ma il Liverpool si guarda attorno - Tuttavia, circolano tanti nomi per la panchina del Liverpool. Scrive sportal.it
Liverpool, crisi Reds: Slot a rischio esonero; i possibili sostituti - Arne Slot, tecnico del Liverpool, sarebbe a rischio esonero dopo l’ennesima debacle stagionale contro il Nottingham Forrest: Xabi ... Come scrive europacalcio.it
Liverpool, Slot come Ranieri e Mou: cosa cambierebbe per Chiesa con l'esonero del tecnico, Gattuso in ansia - Otto ko negli ultimi 11 incontri: la crisi del Liverpool è sempre più profonda. sport.virgilio.it scrive