Inter News 24 sulla panchina dei Reds. L'incubo continua e la notte sopra Anfield si fa sempre più buia. Il Liverpool è intrappolato in una spirale di crisi che sembra non avere fine e che ora, secondo quanto suggerito con forza dalla stampa britannica, rende l'esonero di Arne Slot uno scenario sempre più inevitabile. Il giorno successivo all'umiliante sconfitta casalinga in Champions League contro gli olandesi del PSV Eindhoven, l'atmosfera nel Merseyside è pesante: gli assordanti fischi piovuti dagli spalti al triplice fischio finale suonano come una sentenza di condanna per il progetto tecnico.

Slot a rischio esonero, Liverpool in crisi nera: sarà la prossima avversaria dell'Inter! Cosa può succedere