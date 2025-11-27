Sky Cinema Stories | Il Canale delle Grandi Storie dal 7 Dicembre ??

Dal 7 dicembre nasce Sky Cinema Stories, il nuovo canale dedicato alle narrazioni più coinvolgenti del cinema: emozioni intense, personaggi indimenticabili e film che hanno scritto la storia della settima arte. Un viaggio cinematografico che celebra storie premiate, racconti ispirati alla realtà e pellicole che continuano a parlare allo spettatore attraverso le generazioni? Il debutto domenica 7. 🔗 Leggi su Digital-news.it

