Skin acido sull’anima Le foto di Da Costa
E’ stata inaugurata nello spazio espositivo del Palazzo Comunale la mostra del fotografo lucchese Marino Da Costa ‘S(k)in, l’acido sull’anima’ che espone immagini in bianco e nero scattate durante un reportage in India particolarmente toccanti, forti, talvolta brutali. Donne sfregiate, donne violate, donne dai volti rovinati dall’acido. Al taglio del nastro hanno preso parte, oltre all’autore, il sindaco Giordano Del Chiaro, l’assessora alle pari opportunità, Ilaria Carmassi, la presidente della Commissione Pari Opportunità Nicole Benetazzo insieme ad alcune componenti della commissione e le consigliere comunali, Gigliola Biagini, Laura Lionetti, Marianna Modestino, Michela Pisani. 🔗 Leggi su Lanazione.it
