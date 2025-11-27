Di seguito un comunicato diffuso da Sam: “Sarà Bari ad ospitare la prossima convention nazionale del Sistema Industriale Spazio Sud, nel 2026, dopo il successo conseguito a Napoli qualche settimana fa. Con la conferenza di Napoli quale Up & Down Stream ha trovato conferma l’idea di rappresentare su uno scenario nazionale,e non solo, le capacità tecnologiche,organizzative e finanziarie del Sistema Industrie Spazio Sud. L’interesse mostrato da Confindustria con Giorgio Marsiaj, dalle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea con Silvia Natalucci e Marco Casucci ed il particolare interesse del Ministro Adolfo Urso ,delegato alle Politiche Spaziali, presente con Mauro Piermaria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci impegnano ancora di più nel proseguire su questa strada. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Sistema industriale Spazio sud: a Bari la prossima convention nazionale In primavera 2026