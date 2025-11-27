Sistema industriale Spazio sud | a Bari la prossima convention nazionale In primavera 2026

Di seguito un comunicato diffuso da Sam: “Sarà Bari ad ospitare la prossima convention nazionale del Sistema Industriale Spazio Sud, nel 2026, dopo il successo conseguito a Napoli qualche settimana fa. Con la conferenza di Napoli quale  Up & Down Stream  ha trovato conferma l’idea di rappresentare su uno scenario nazionale,e non solo, le capacità tecnologiche,organizzative e finanziarie del Sistema Industrie Spazio Sud. L’interesse mostrato da Confindustria con  Giorgio Marsiaj, dalle Agenzie Spaziali Italiana ed Europea con  Silvia Natalucci  e  Marco Casucci  ed il particolare interesse del Ministro  Adolfo Urso  ,delegato alle Politiche Spaziali, presente con  Mauro Piermaria  della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ci impegnano ancora di più nel proseguire su questa strada. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

