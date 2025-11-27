Sistema emergenza urgenza di Asugi è primo in Italia

Il sistema di emergenza urgenza di Asugi è il più efficiente e performante d'Italia secondo il report Agenas sui tempi di soccorso per codici rossi. L’Agenzia sanitaria nazionale delle Regioni ha infatti stilato un rapporto che mette Asugi al primo posto su 110 aziende sanitarie italiane. Quando. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

sistema emergenza urgenza di asugi 232 primo in italia

