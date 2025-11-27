Sistema emergenza urgenza di Asugi è primo in Italia
Il sistema di emergenza urgenza di Asugi è il più efficiente e performante d'Italia secondo il report Agenas sui tempi di soccorso per codici rossi. L’Agenzia sanitaria nazionale delle Regioni ha infatti stilato un rapporto che mette Asugi al primo posto su 110 aziende sanitarie italiane. Quando. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Verifica del sistema di allertamento della popolazione: simulazione emergenza dei Vigili del fuoco https://www.nordest24.it/test-allertamento-venezia-marghera-sirene-sms - facebook.com Vai su Facebook
Valorizzazione Urgente del Sistema di Emergenza 118 in Italia: Necessità e Proposte - La riforma del sistema di emergenza 118 è fondamentale per garantire un intervento rapido ed efficace nel soccorso. Come scrive tuobenessere.it
Appello a Governo per valorizzare il Sistema di emergenza 118 - Sia questo l'imperativo categorico che attivi, orienti e sostenga il legislatore, ed in particolare il Governo, nel varare, con carattere di urgenza, la riforma legislativa del Sistema ... Si legge su ansa.it
Riconoscere il lavoro usurante nell’emergenza-urgenza per salvare il sistema - Gentile Direttore, come sostenuto dal Ministro Schillaci in una recente intervista, rendere attrattivo il lavoro di medici ed infermieri costituisce una priorità. Si legge su quotidianosanita.it