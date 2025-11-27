Arezzo, 27 novembre 2025 – In arrivo otto spettacoli di prosa che animeranno da novembre ad aprile il palco del teatro Dante di Sansepolcro, oltre a una mini rassegna dedicata alle famiglie. Parte la nuova stagione 2025-26 che porterà in scena tra gli altri Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D’Aquino, Pamela Villoresi, Sandro Lombardi. Sono questi alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. Si parte stasera alle 21, come per tutti gli spettacoli, con Anna Valle e Gianmarco Saurino protagonisti di Scandalo, con Orsetta De’ Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sipario al Dante: Anna Valle apre la stagione