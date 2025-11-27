Sipario al Dante | Anna Valle apre la stagione

Lanazione.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 27 novembre 2025 – In arrivo otto spettacoli di prosa che animeranno da novembre ad aprile il palco del teatro Dante di Sansepolcro, oltre a una mini rassegna dedicata alle famiglie. Parte la nuova stagione 2025-26 che porterà in scena tra gli altri Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D’Aquino, Pamela Villoresi, Sandro Lombardi. Sono questi alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. Si parte stasera alle 21, come per tutti gli spettacoli, con Anna Valle e Gianmarco Saurino protagonisti di Scandalo, con Orsetta De’ Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sipario al dante anna valle apre la stagione

© Lanazione.it - Sipario al Dante: Anna Valle apre la stagione

Approfondisci con queste news

sipario dante anna valleSipario al Dante: Anna Valle apre la stagione - Arezzo, 27 novembre 2025 – In arrivo otto spettacoli di prosa che animeranno da novembre ad aprile il palco del teatro Dante di Sansepolcro, oltre a una mini rassegna dedicata alle famiglie. lanazione.it scrive

Teatro Dante con 8 spettacoli. Da Anna Valle a Leo Gassmann: i big della prosa sono in arrivo - Otto spettacoli di prosa che animeranno da novembre ad aprile il palco del teatro Dante, oltre ad una mini rassegna dedicata alle famiglie. Scrive lanazione.it

Il Teatro Valle alzerà il sipario a settembre 2026 - Il Teatro Valle tornerà ad alzare il sipario "a settembre 2026, in apertura della stagione 2026- Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sipario Dante Anna Valle