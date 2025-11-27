Sipario al Dante | Anna Valle apre la stagione
Arezzo, 27 novembre 2025 – In arrivo otto spettacoli di prosa che animeranno da novembre ad aprile il palco del teatro Dante di Sansepolcro, oltre a una mini rassegna dedicata alle famiglie. Parte la nuova stagione 2025-26 che porterà in scena tra gli altri Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D’Aquino, Pamela Villoresi, Sandro Lombardi. Sono questi alcuni dei protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo. Si parte stasera alle 21, come per tutti gli spettacoli, con Anna Valle e Gianmarco Saurino protagonisti di Scandalo, con Orsetta De’ Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Approfondisci con queste news
HOCKEY TRISSINO APRE IL SIPARIO DEL PALA DANTE PER LO SCONTRO AL VERTICE DEL CAMPIONATO: DOMENICA SERA ARRIVA IL CGC VIAREGGIO! La truppa di Joao Pinto, reduce dal pari di Champions League di giovedì a Barcellona e d - facebook.com Vai su Facebook
Sipario al Dante: Anna Valle apre la stagione - Arezzo, 27 novembre 2025 – In arrivo otto spettacoli di prosa che animeranno da novembre ad aprile il palco del teatro Dante di Sansepolcro, oltre a una mini rassegna dedicata alle famiglie. lanazione.it scrive
Teatro Dante con 8 spettacoli. Da Anna Valle a Leo Gassmann: i big della prosa sono in arrivo - Otto spettacoli di prosa che animeranno da novembre ad aprile il palco del teatro Dante, oltre ad una mini rassegna dedicata alle famiglie. Scrive lanazione.it
Il Teatro Valle alzerà il sipario a settembre 2026 - Il Teatro Valle tornerà ad alzare il sipario "a settembre 2026, in apertura della stagione 2026- Riporta ansa.it