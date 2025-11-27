Dopo una stagione lunghissima, conclusa con le Finals sia maschili che femminili e con la Coppa Davis che ha visto proprio trionfare l’Italia, arrivano le meritate vacanze per i professionisti della racchetta Italia-Spagna di Coppa Davis, anche se orfane già del numero 1 e del numero 2 al mondo, ha chiuso una stagione bellissima e anche molto emozionante di tennis per i colori azzurri di tennis. Il circuito sia maschile che femminile, prima di ripartire a gennaio con il primo torneo dello Slam in Australia, è andato in vacanza e molti dei tennisti più forti sono andati a godersi il meritato periodo di riposo alle Maldive, le paradisiache isole dell’Oceano Indiano. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Sinner, Zverev, Sabalanka, ecco perchè i tennisti scelgono le Maldive per le vacanze: il motivo è impensabile