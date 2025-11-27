Sinner ‘perde’ milioni di euro niente bonus dall’Atp Il motivo

(Adnkronos) – Jannik Sinner 'perde' un bonus da milioni di euro. Il tennista azzurro, che ha chiuso la stagione al secondo posto del ranking, non potrà infatti beneficiare del cosiddetto 'bonus pool', ovvero il premio economico messo in palio dall'Atp destinato ai giocatori che hanno partecipato e conquistato i migliori risultati nei Masters 1000 e .

Jannik #Sinner non perde contro un giocatore classificato fuori dalla Top50 da 2 anni (39 vittorie e 0 sconfitte)! Unreal! Vai su X

?Alcaraz, smash a Sinner: "Ossessionato da me, le partite che perde ci sono io dall'altra parte" - facebook.com Vai su Facebook

Sinner beffato dall'ATP: niente bonus nel 2025. Ecco quanti milioni ha perso e perché - La sospensione per il 'caso Clostebol', l'assenza in tre Masters 1000 e a Toronto privano il campione azzurro Sinner del bonus Pool ATP ... Da sport.tiscali.it

Mister 100 milioni: ecco quanto ha guadagnato Jannik Sinner nel 2025 - Un anno "di grazia" per Jannik Sinner sui suoi ricavi nonostante i tre mesi di sospensione dove non ha potuto incrementare né il suo conto in banca e nemmeno i punti nel ranking Atp perdendo la prima ... Secondo ilgiornale.it

Jannik Sinner paga le tasse anche in Italia: già un milione e mezzo di euro versati al Fisco - La questione fiscale legata a Jannik Sinner torna d’attualità, ma questa volta per fugare dubbi e polemiche: il numero due al mondo risulta infatti tra i contribuenti ... Come scrive msn.com