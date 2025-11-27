Sinner è di rilevanza sociale per legge e dovrà essere trasmesso in chiaro Un’altra vittoria di Binaghi
Sinner e l’Italia che domina il tennis devono andare in tv in chiaro, per legge. È una delle (a questo punto, moltissime ) vittorie di Binaghi. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova lista degli eventi di “rilevanza per la società” che devono essere trasmessi gratis. Una lista, scrive la Gazzetta dello Sport, “ su cui lavorava da mesi il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si attendeva l’ok del Comitato di contatto della Commissione europea e quell’ok è finalmente arrivato”. L’obbligo di messa in onda però scatterà solo dopo la scadenza degli attuali contratti dei broadcaster. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
News recenti che potrebbero piacerti
Sulla scia dei recenti successi di Jannik Sinner e degli altri campioni italiani, il tennis vede allargare in maniera massiccia il numero degli eventi che per legge dovranno essere trasmessi in chiaro perché riconosciuti "di particolare rilevanza per la società" - facebook.com Vai su Facebook
Cambia l'elenco degli eventi "di rilevanza per la società": le finali di Sinner saranno in chiaro Vai su X
Sinner-Zverev in tv, cambia tutto: la finale sarà trasmessa in chiaro - Alla fine hanno deciso i titolari dei diritti: la finale dell’Australian Open tra Sinner e Zverev verrà trasmessa in chiaro sul Nove (domenica mattina alle 9. Come scrive gazzetta.it