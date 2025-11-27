Sinner è di rilevanza sociale per legge e dovrà essere trasmesso in chiaro Un’altra vittoria di Binaghi

Sinner e l’Italia che domina il tennis devono andare in tv in chiaro, per legge. È una delle (a questo punto, moltissime ) vittorie di Binaghi. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova lista degli eventi di “rilevanza per la società” che devono essere trasmessi gratis. Una lista, scrive la Gazzetta dello Sport, “ su cui lavorava da mesi il ministero delle Imprese e del Made in Italy. Si attendeva l’ok del Comitato di contatto della Commissione europea e quell’ok è finalmente arrivato”. L’obbligo di messa in onda però scatterà solo dopo la scadenza degli attuali contratti dei broadcaster. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

