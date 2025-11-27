Sinistra in soccorso dell' imam espulso | Pd M5S e Avs chiedono a Piantedosi di salvarlo

È il secondo giorno di mobilitazione che coinvolge e travolge Torino. Il motivo risiede nella richiesta di scarcerare l'imam Mohamed Shahin, detenuto in un cpr per motivi di sicurezza nazionale. Ebbene, la comunità palestinese, e non solo, si sono nuovamente riuniti dopo che ieri hanno organizzato il presidio di martedì in Piazza Castello. E hanno scelto come luogo di ritrovo la Moschea Omar in cui predicava Shahin. Il punto, però, è che a mobilitarsi non sono solo loro, bensì sigle extraparlamentari, che erano presenti in piazza, cui ora si aggiungono esponenti dell'opposizione in Parlamento, che hanno addirittura ritenuto opportuno presentare un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno Matteo Piantedosi per chiedere l'immediata sospensione del provvedimento di espulsione, come si legge in una nota congiunta di Marco Grimaldi, Filiberto Zaratti, Francesca Ghirra e Franco Mari di Alleanza Verdi e Sinistra, Antonino Iaria del Movimento 5 Stelle, Mauro Berruto, Rachele Scarpa, Laura Boldrini e Ouidad Bak kali del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

