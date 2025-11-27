Sindrome mielodisplastica Della Porta Humanitas | Luspatercept cambio radicale

(Adnkronos) – "La gestione clinica del trattamento dell'anemia severa nei pazienti con sindrome mielodisplastica a basso rischio cambia radicalmente con l'estensione dell'indicazione clinica del farmaco luspatercept". Così Matteo Della Porta, responsabile Unità Leucemie e mielodisplasie, Humanitas Cancer Center Milano, commenta il via libera di Aifa – Agenzia italiana del farmaco all'estensione della rimborsabilità di luspatercept .

