Le stagioni dedicate alle speciali edizioni di Halloween nella serie I Simpson sono tra le più amate e attese dal pubblico di tutto il mondo. Quest’ultimo ha avuto modo di scoprire che, oltre alle consuete puntate di ottobre, la produzione ha rilasciato, in modo nascosto, due ulteriori episodi a tema horror che sono passati inosservati ai più. Questa strategia inaspettata ha portato alla luce episodi di grande interesse, che arricchiscono ulteriormente la lunga storia della fortunata sitcom. le speciali di halloween di i simpson tra le più amate del pubblico. I Simpson hanno consolidato la loro posizione come il più longevo show statunitense di fiction in prima serata, con circa 800 episodi, un film cinematografico spin-off e un sequel in fase di sviluppo. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Simpsons sorprendenti: due speciali treehouse of horror sono usciti a novembre