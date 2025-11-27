Simone Barlaam il ragazzo d’oro del nuoto paralimpico | guarda il trailer della puntata
Simone Barlaam si racconta nella nuova puntata di “Un altro podcast” ( guarda la puntata integrale sul nostro canale YouTube ): costretto a 12 interventi chirurgici soltanto nell’infanzia, nella piscina trova l’unica forma di riabilitazione possibile. Lì scopre la sua dimensione, dimostrando che crescere con una disabilità non significa avere meno. Lo racconta con i fatti: una vasca alla volta diventa uno dei nuotatori paralimpici più vincenti della sua generazione, capace di conquistare titoli e record impressionanti. Fuori dalle corsie è un creativo instancabile: artista, dj, podcaster e ambassador di Milano Cortina 2026, sempre in cerca di nuovi linguaggi per raccontarsi e per raccontare lo sport. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
