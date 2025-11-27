Simeone Inter Romano rilancia | Legame fortissimo pensa davvero all’Italia! A chi gli è vicino gli ha confidato una cosa

Inter News 24 . La rivelazione. Dopo la sfida di Champions League al Metropolitano, si accendono i riflettori sul futuro di Diego Pablo Simeone. Il tecnico dell’Atletico Madrid, indimenticato ex centrocampista della Beneamata, ha ribadito il desiderio di sedersi un giorno sulla panchina interista anche alla vigilia del match. A confermare la concretezza di questo scenario è intervenuto l’esperto di mercato Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, la volontà del “Cholo” di tornare in Italia è reale e va oltre la semplice suggestione romantica, alimentata da un legame fortissimo con l’ambiente. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Simeone Inter, Romano rilancia: «Legame fortissimo, pensa davvero all’Italia! A chi gli è vicino gli ha confidato una cosa»

