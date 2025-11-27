Simeone Inter rivelazione clamorosa sul futuro | pensa davvero all’Italia e il suo legame…

Inter News 24 Simeone Inter, le ultime sul futuro dell’allenatore dell’Atletico Madrid in vista di un possibile ritorno in Serie A. Tutti i dettagli. L’ Inter esce sconfitta dal Wanda Metropolitano contro l’ Atletico Madrid di Diego Simeone, ma a far parlare non è solo il risultato della partita. Il giorno prima dell’incontro, infatti, il tecnico argentino ha rilasciato dichiarazioni che hanno scatenato una serie di riflessioni riguardo al suo futuro. Simeone ha espresso chiaramente il desiderio di allenare l’Inter, un sogno che potrebbe diventare realtà un giorno. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, le parole di Simeone sembrano non essere solo un sogno, ma un desiderio concreto. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Simeone Inter, rivelazione clamorosa sul futuro: pensa davvero all’Italia e il suo legame…

E se Diego Simeone fosse davvero il nome giusto per l'Inter? La domanda circola da anni tra i tifosi nerazzurri, ma oggi, dopo la sfida vinta dall'Atletico e quella sua esultanza così istintiva da far infuriare mezza Milano, torna più viva che mai. Il "Cholo" non si è

Risulta che nella sfera più privata del Cholo #Simeone si sia manifestata questa voglia di un'opportunità italiana. Una prospettiva a cui pensa veramente, non solo come sogno, qualcosa di concreto. Il suo legame con l' #Inter è fortissimo e lo conferma anche c

"Non dipende da me, ma m'immagino un giorno allenatore dell'Inter. Sono una squadra meravigliosa": la rivelazione di Simeone - Sono le parole del tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone, in conferenza stampa alla vigilia della par ...

