Simeone felice per l’umile Gimenez

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Diego Simeone si è rallegrato per l’“umile” matchwinner dell’Atletico Madrid Jose Maria Gimenez dopo l’eroicità del difensore contro l’Inter. Gimenez ha segnato di testa su superbo corner di Antoine Griezmann al 93? della partita di Champions League di mercoledì al Metropolitano. L’Atletico è ora imbattuto in 10 partite casalinghe in tutte le competizioni in questa stagione, mentre si trova al 12° posto nella classifica di Champions League. Julian Alvarez ha aperto le marcature nella fase iniziale. Dall’inizio della stagione 2023-24, infatti, l’Atletico ha segnato più gol nei primi 10 minuti delle partite di Champions League di qualsiasi altra squadra (otto). 🔗 Leggi su Justcalcio.com

