Sidra SpA contatori idrici nel mirino | ondata di furti nel Catanese disagi per gli utenti e danni per l’azienda
L'azienda invita gli utenti vittime dei furti a presentare tempestivamente denuncia alle Autorità competenti per avviare le procedure di ripristino del contatore e della fornitura CATANIA – Una serie di furti, rapidi e mirati, sta colpendo nelle ultime settimane la rete idrica cittadina. Nelle ore notturne, in diverse zone di Catania, ignoti stanno sradicando i contatori in ottone installati presso le utenze servite da SIDRA S.p.A., lasciando interi nuclei familiari senza acqua e causando gravi ripercussioni sul servizio. Il fenomeno, in costante aumento, riguarda i gruppi di misura del Servizio Idrico Integrato e produce un doppio danno: da un lato gli utenti si ritrovano improvvisamente senza fornitura idrica, dall'altro l'azienda è costretta a intervenire con urgenza per sostituire i contatori trafugati, sostenendo costi significativi e mobilitando personale e mezzi per ripristinare la normalità nel più breve tempo possibile.
