Sicurezza a Milano il questore in Parlamento | Furti e rapine per l' 80% da stranieri

A Milano, per le Olimpiadi invernali di febbraio (e le Paralimpiadi di marzo), ci saranno oltre 2mila membri delle forze dell'ordine in più rispetto al solito. Lo ha detto il questore Bruno Megale durante l'audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, mercoledì pomeriggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Sicurezza a Milano, il questore in Parlamento: "Furti e rapine per l'80% da stranieri"

