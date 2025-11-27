Sicurezza a Milano il questore in Parlamento | Furti e rapine per l' 80% da stranieri

Milanotoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, per le Olimpiadi invernali di febbraio (e le Paralimpiadi di marzo), ci saranno oltre 2mila membri delle forze dell'ordine in più rispetto al solito. Lo ha detto il questore Bruno Megale durante l'audizione alla commissione parlamentare d'inchiesta sulle periferie, mercoledì pomeriggio. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

sicurezza a milano il questore in parlamento furti e rapine per l 80 da stranieri

© Milanotoday.it - Sicurezza a Milano, il questore in Parlamento: "Furti e rapine per l'80% da stranieri"

Approfondisci con queste news

sicurezza milano questore parlamentoL’aggressione allo studente a Milano, il questore: “Non sono né maranza né fragili, non hanno nessuna empatia” -  Da gennaio 830 arresti per furti e rapine: “Reati predatori commessi all’80% da stranieri, il 20% dei quali minorenni” ... Secondo msn.com

Sicurezza sul lavoro. Il Parlamento unito vara il Decalogo: più formazione, controlli e prevenzione degli incidenti - Il Parlamento lancia un segnale forte sulla sicurezza nei luoghi di lavoro con l’approvazione unanime del Decalogo bipartisan presentato al Senato. Si legge su quotidianosanita.it

Parigi, migliaia in piazza a Milano. Il questore: "Livello di sicurezza altissimo" - Con la Marsigliese si è concluso il presidio di solidarietà in piazza Fontana a Milano convocato da Anpi, Cgil- Si legge su affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Milano Questore Parlamento