Siciliacque Messina esclusa dal piano di rientro | Sud Chiama Nord attacca la Regione

Messinatoday.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La città di Messina resta esclusa dal percorso di rientro del debito verso Siciliacque. È questo l’esito della bocciatura, da parte della II Commissione dell’Assemblea regionale siciliana, dell’emendamento presentato da Sud Chiama Nord al DDL 1030 – Legge di Stabilità 20262028. A esprimere. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

