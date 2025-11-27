Sicilia | proroga di 45 giorni per l’approvazione del Programma Annuale 2026 CIRCOLARE
Le scuole siciliane avranno più tempo per completare l’iter di approvazione del Programma Annuale 2026. Con una nuova circolare, il Dipartimento Regionale dell’Istruzione ha recepito le indicazioni contenute nella nota ministeriale prot. n. 24599 del 18 novembre 2025, estendendo anche in ambito regionale la proroga di 45 giorni prevista in via eccezionale dal Ministero dell’Istruzione. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Altre letture consigliate
Sconto voli residenti Sicilia proroga fino al 28 febbraio 2026 dlvr.it/TPV9gh #AEREO #scontovoli #voliresidenti #carovoli Vai su X
Rifiuti a Marsala, via alla proroga per Formula Ambiente. La giunta prepara il nuovo piano #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com Vai su Facebook
Strocchi, proroga di 45 giorni per la palestra - Strocchi’ di Faenza il ritorno tra i banchi coinciderà con l’inaugurazione della nuova palestra, ... Secondo ilrestodelcarlino.it