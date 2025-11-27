Sicilia Express | la nuova miniserie di Ficarra & Picone in arrivo su Netflix!

Poche ore fa, al Cinema Barberini di Roma, è stata presentata in anteprima SICILIA EXPRESS, la nuova miniserie di Ficarra & Picone in arrivo dal 5 dicembre solo su Netflix. Completano il cast Katia Follesa, Barbara Tabita, Max Tortora, Sergio Vastano, Enrico Bertolino, Adelaide Massari, Angelo Tosto e Giorgio Tirabassi, con la partecipazione amichevole di Jerry Calà. La sinossi ufficiale di Sicilia Express. SICILIA EXPRESS è una serie comedy che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite.

