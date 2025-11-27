Sicilia Express | Ficarra & Picone tornano su Netflix con una nuova mini-serie

Il tandem comico Ficarra & Picone sono pronti ad allietare il pubblico di Netflix con una nuova mini-serie intitolata Sicilia Express. In arrivo in piena corsa natalizia, la nuova mini-serie prodota da Tramp Limited arriverà su Netflix a partire dal 5 dicembre 2025. Sicilia Express è una serie comedy che racconta la storia di Salvo e Valentino, due infermieri siciliani che dividono la loro vita tra il lavoro a Milano e le loro famiglie in Sicilia. Pochi giorni prima di Natale, si imbattono in un portale magico: una scoperta inaspettata destinata a sconvolgere le loro vite. ma non necessariamente in meglio.

