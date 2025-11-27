Sicilia aiuti ai pescatori | approvati ristori per 480 mila euro
La giunta regionale ha autorizzato il riconoscimento di un evento climatico avverso assimilabile a calamità naturale nel comparto della pesca, con particolare riferimento ai "piccoli pelagici", ovvero sardine e alici. Il provvedimento sblocca 480 mila euro di aiuti destinati agli operatori della filiera che hanno registrato un forte calo delle catture, un fenomeno imputabile alle recenti anomalie meteoclimatiche che hanno messo sotto pressione la sostenibilità economica e sociale del settore. Sammartino: «Sostegno concreto a chi ha subito perdite».
