Si torna a ballare al via nella palestra di Archi gli allenamenti gratuiti di danze standard
A volte, per far rinascere una passione basta un luogo, un sabato pomeriggio e la voglia di ritrovare il ritmo. È da questo spirito che nasce l’iniziativa che prenderà il via sabato 29 novembre alla palestra polifunzionale di Archi, a Reggio Calabria. Un appuntamento pensato per chi ama le danze. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Scopri altri approfondimenti
Questo VENERDÌ 28 – Apericena LATINO al Bon Bon! Si torna a ballare e a sorridere con il nostro appuntamento più caliente! Dalle 20:00 vi aspetta un’apericena latino ricchissima in compagnia di Kiconritmo Staff e del ritmo di DJ Federico! Men - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Club 2 Club, festival della musica da ballare ma non solo Vai su X