Si terrà in città la prima edizione degli Stati generali della moda abruzzese
L'Abruzzo e il settore della moda e design saranno protagonisti il 3 dicembre all'Aurum della prima edizione degli Stati generali della moda. Un evento organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con le camere di commercio abruzzesi che è stato presentato dal presidente della Regione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
