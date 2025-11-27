Si terrà in città la prima edizione degli Stati generali della moda abruzzese

Ilpescara.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Abruzzo e il settore della moda e design saranno protagonisti il 3 dicembre all'Aurum della prima edizione degli Stati generali della moda. Un evento organizzato dalla Regione Abruzzo in collaborazione con le camere di commercio abruzzesi che è stato presentato dal presidente della Regione. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

