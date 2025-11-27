Sì di Meloni al confronto con Schlein | Ma solo se c' è Conte E lui | Ci sto! E la segr

AGI - Arriva con un messaggio su X la risposta che condizionava la partecipazione della segretaria Dem alla festa di Atreju. Giorgia Meloni accetta la sfida e si confronterà con Elly Schlein. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l' opposizione ". Il confronto a tre con Giuseppe Conte. Ma non è un 'sì' semplice e incondizionato. Dal 'duello' si passa a un confronto a tre, o forse a un "uno contro tutti", giacché il terzo che Meloni vorrebbe sul palco di casa sua è il leader dei Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Agi.it

