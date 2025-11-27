Sì di Meloni al confronto con Schlein | Ma solo se c' è Conte E lui | Ci sto! E la segr

Agi.it | 27 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Arriva con un messaggio su X la risposta che condizionava la partecipazione della segretaria Dem alla festa di Atreju. Giorgia Meloni accetta la sfida e si confronterà con Elly Schlein. "Leggo che Elly Schlein avrebbe finalmente accettato l'invito di Fratelli d'Italia a partecipare ad Atreju, ma solo in caso di un confronto diretto con me. Atreju è sempre stata una casa aperta al dialogo, anche con chi la pensa diversamente. Sono quindi pronta a confrontarmi con l' opposizione ". Il confronto a tre con Giuseppe Conte. Ma non è un 'sì' semplice e incondizionato. Dal 'duello' si passa a un confronto a tre, o forse a un "uno contro tutti", giacché il terzo che Meloni vorrebbe sul palco di casa sua è il leader dei Cinque Stelle. 🔗 Leggi su Agi.it

s236 di meloni al confronto con schlein ma solo se c 232 conte e lui ci sto e la segr

© Agi.it - Sì di Meloni al confronto con Schlein: "Ma solo se c'è Conte". E lui: "Ci sto!". E la segr...

Leggi anche questi approfondimenti

s236 meloni confronto schleinMeloni: ok a confronto con Schlein-Conte - Ma ritengo che al confronto debba partecipare anche Giuseppe Conte". Riporta rainews.it

s236 meloni confronto schleinMeloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte ad Atreju". Il leader M5s accetta - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: 'Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte ad Atreju'. Da tg24.sky.it

s236 meloni confronto schleinMeloni: "Pronta a un confronto unico con Schlein e Conte" - La premier e leader di Fratelli d'Italia interviene con un post dopo che la segretaria dem aveva risposto all'invito di Atreju affermando che avrebbe accettato solo in caso di confronto diretto con le ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: S236 Meloni Confronto Schlein