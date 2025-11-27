Si cerca ancora Nour Ferchichi la 17enne scomparsa da Cameri

“Aiutateci a ritrovare Nour”. É questo l'appello, lanciato dalla mamma della 17enne di Cameri che è scomparsa da sei giorni, alla trasmissione televisiva di Rai Tre "Chi l'ha visto?".“Tuo fratello ti aspetta per giocare a baskin” prosegue l'appello accorato della famiglia di Nour Ferchichi, che. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

